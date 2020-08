Waterbedrijven vragen om verstandig om te gaan met water tijdens komende hittegolf

Deze week belooft volgens de weersvoorspellers zeer warm te worden. Helaas dragen dergelijke hoge temperaturen, in combinatie met het uitblijven van regen, ertoe bij dat ook ons watergebruik de hoogte in schiet. Daarom roeptsAquaFlanders, de federatie van de waterbedrijven en rioolbeheerders, op om verstandig om te gaan met kraanwater. “Nu met z’n allen volop water gebruiken om het gazon te besproeien of de auto te wassen, is geen goed idee”, stelt ook VMM (Vlaamse Milieumaatschappij).