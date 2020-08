Autocarfederatie lanceert voorstel om toeristen met bussen naar de kust te brengen

Naar aanleiding van de gebeurtenissen in het treinstation van Oostende vorig weekend, heeft de Federatie van de Belgische Autobus- en Autocarondernemers en reisorganisatoren (FBAA) voorgesteld aan de gouverneur van West-Vlaanderen, de burgemeester van Oostende en de FOD Binnenlandse Zaken, om de 3.000 stilstaande autocars in te zetten als “extra modus voor crowd control aan de kust”. Dat meldt de FBAA dinsdagavond in een persbericht.