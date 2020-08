Buurt Driehoeven doodsbang van dolle bestuurder

Genk -

Bewoners van Driehoeven in Genk uiten hun ongerustheid over het rijgedrag van een ‘dolle’ bestuurder in een zwarte VW Golf. Die reed maandagavond tegen een rotvaart door de buurt. De bestuurder ramde een verlichtingspaal toen hij over de middenberm vloog vlakbij de parking van KRC Genk Ladies.