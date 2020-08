Tongeren -

In de Maastrichterstraat in Tongeren is dinsdag een overval gepleegd op kledingwinkel Merken Fashion. De daders sloegen net voor sluitingstijd toe. De gewapende overvallers vielen de uitbaatster langs achteren aan. Ze is voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk of de daders geld konden buitmaken.