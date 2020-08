Beringen -

In de Sint-Jansstraat in Paal is dinsdagavond rond 18 uur brand uitgebroken in de slaapkamer van een flat. Het appartementsgebouw werd ontruimd. Enkele flatbewoners zijn bevangen door de rook doordat ze op zoek waren naar hun kat. Een van hen zou ook lichte brandwonden hebben opgelopen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De brandweer heeft het vuur intussen onder controle. Het gebouw wordt geventileerd om de terugkeer van de bewoners mogelijk te maken.