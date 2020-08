Roda JC speelt oefenwedstrijd voor 1.000 fans

Het was een opvallend beeld, maandagavond in het Parkstad Limburg stadion. Terwijl in ons land alle oefenwedstrijden achter gesloten deuren gespeeld worden, trok de oefenwedstrijd tussen Roda JC en FC Eindhoven zowaar meer dan 1.000 toeschouwers. “Qua beleving een groot verschil met voetballen voor lege tribunes”, reageert Jordy Croux, de Limburgse aanvoerder van Roda JC.