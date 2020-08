Vandalen trekken spoor van vernieling op kerkhof van Zichen-Bolder

Riemst -

Onbekenden hebben een spoor van vernieling getrokken op de begraafplaats van Zichen-Bolder. Dertien graven, verspreid over heel het kerkhof, werden beschadigd. Wellicht gebeurde de laakbare vandalenstreek tijdens het weekend, want de feiten werden door medewerkers van de gemeente maandagmiddag vastgesteld, na melding van een kerkhofbezoekster. De politie is meteen een uitgebreid onderzoek gestart.