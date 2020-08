TIPS. Een ode aan de Leie, een spelletje met Gucci

Elke week tippen lifestyleredactrices Hanne en Lien trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Een ode aan de Leie

Er is een nieuw drankje in het land, ontstaan langs de pittoreske oevers van de Leie. Het kreeg de naam Or’Lys mee (Lys is Frans voor Leie, red.) en bundelt kruiden waaronder citroengras, lavendel, salie, basilicum, dille en munt met een maceraat van sinaasappelzeste. Drink het in een whiskyglas als aperitiefje met een neutrale tonic, enkele ijsblokken en garneer met een paar takjes kruiden. Of als digestief on the rocks. De zomer in eigen land in een fles, te koop voor 34,95 euro (500 ml). Check de site voor een recept met bubbels om je eigen bubbel te trakteren.

www.orlys.be

Jarige juwelen

Het is feest bij juwelenmerk Pandora, want de bedelarmband bestaat twintig jaar. Dat wordt gevierd met een nieuwe Signature Collection, waarvoor populaire ontwerpen werden geherinterpreteerd. Daarin vind je multifunctionele ontwerpen terug, die je naar believen kunt inzetten zodat ze passen bij je eigen stijl. Ga voor een combinatie van kettingen in verschillende lengtes en structuren voor een glamoureuze twist, of draag ze apart voor een meer casual look. Prijzen schommelen tussen 29 en 169 euro.

www.pandora.net

Zomer voor je haar

Op vakantie in eigen land en ook tijd voorzien om je van kop tot teen te verwennen, dan heeft beautymerk Timotei alvast een duo in huis om je haar te verzorgen. De Pure Shampoo en Nourished & Light Coconut conditioner zijn gemaakt van kokosmelk - hallo associatie met een tropisch eiland - en aloë vera. De producten beloven fris, gevoed haar dat luchtig aanvoelt. Verkrijgbaar in de supermarkt. Adviesprijs voor shampoo en conditioner: 3,30 en 3,70 euro.

www.timotei.com

Een spelletje Gucci

De sfeer van het Italiaanse modehuis in huis halen? Het kan. Althans naar het scherm van je tablet of smartphone. Gucci heeft een nieuw acradespelletje ontwikkeld, gebaseerd op vintage videospelletjes, dat helemaal in teken staat van de Bloom-geuren. Wat je als speler kunt verwachten? Kies een van de vier personages en betreedt een mysterieuze tuin. Daarin kun je met behulp van een lichtstraal met magische stof alle bloemen op je pad helpen om helemaal open te bloeien.

Download hier de game, een onderdeel van de officiële app van het luxelabel.