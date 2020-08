Hasseltse brasseriebaas waarschuwt voor tafelschuimer

Hasselt -

Koen Put van Brasserie Bordeaux waarschuwt zijn collega’s voor een tafelschuimer die op ronde is in Hasselt-centrum. “Het gaat me niet zozeer om het geld, wel om het principe. Zeker nu de horeca het zo moeilijk heeft.” Intussen kreeg ‘eetablissement’ Très Belge de wanbetaler ook al over de vloer.