Politie Maasmechelen ontruimt nachtclub met feestvierders uit coronahotspots

Tegen alle coronamaatregelen in heeft een nachtclub in Maasmechelen vorig weekend de deuren geopend. Toen de lokale politie Lanaken-Maasmechelen zondagmorgen rond 1.30 uur binnenviel waren er nog 25 feestvierders uit Limburg en Antwerpen, ook uit zogenaamde ‘corona-hotspots’.

De politie heeft de zaak ontruimd en de nodige pv’s opgesteld. In de discotheek werd ook een fles lachgas in beslag genomen. Twee feestvierders stonden geseind in de gegevensbank van de politie. De politie ...