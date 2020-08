Lessen uit de Spaanse Griep: waarom het coronavirus bij de tweede golf vooral door volksbuurten raast

Dat de tweede coronagolf vooral groepen met een lagere sociaal-economische status treft, verrast biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt en KU Leuven) niet. “Met de Spaanse Griep is net hetzelfde gebeurd. De tweede fase raasde toen ook vooral in die groep. De upper class in New York en Parijs moest hun huispersoneel constant vervangen omdat het stierf aan de Spaanse Griep.”