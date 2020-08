De Franse wetenschappelijke raad heeft de regering gewaarschuwd dat het land “elk moment” terug in een ongecontroleerde heropleving van de COVID-19-epidemie kan terechtkomen. In een rapport dat dinsdag openbaar werd gemaakt roept hij onder meer op om mensen sneller te testen.

“De evolutie van de epidemie op korte termijn is grotendeels in handen van de burgers”, klinkt het in het advies. Ongeacht de situatie tijdens de zomervakantie acht de raad het “erg waarschijnlijk” dat ...