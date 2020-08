Bestelwagen en auto botsen op E314 in Houthalen

Houthalen-Helchteren -

Op de E314 in Houthalen is vanmiddag rond 15.45 uur een ongeval gebeurd. Een auto en een bestelwagen kwamen in aanrijding. De auto schoof tegen de vangrail op de middenberm. Door het ongeval was de linkerrijstrook richting Genk versperd. Bij het ongeval viel een lichtgewonde. Overbrenging naar het ziekenhuis bleek niet nodig. Het ongeval zorgde korte tijd voor verkeershinder. Om 16.30 uur waren de wrakken getakeld en was de weg weer vrij.

Rond 16.30 uur gebeurde in de buurt een andere ongeval bij het oprijden van de snelweg. Vlak na de oprit zijn een auto met aanhangwagen en een vrachtwagen gebotst. Bij het invoegen kwam het tot een aanrijding. De beschadigde voertuigen stonden op de pechstrook. De hinder bleef hierdoor beperkt en er vielen geen gewonden.