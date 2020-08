Josje Huisman roept op tot revolutie in Antwerpen

Voormalige K3-zangeres Josje Huisman (34) roept via sociale media Antwerpenaren op om de coronamaatregelen niet te volgen. Ze vraagt hen zich ertegen te verzetten en het Duitse voorbeeld te volgen, waar in Berlijn enkele dagen geleden duizenden mensen op straat kwamen zonder mondmasker of social distancing om te protesteren tegen de opgelegde maatregelen.