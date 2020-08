Agenten riskeren hun leven om paard uit brandende schuur te redden

Twee Amerikaanse agenten schieten in actie wanneer ze ontdekken dat er een schuur in brand staat. Op weg naar de schuur ontdekken ze dat alle mensen in veiligheid zijn, maar dat er nog een paard in de brandende schuur staat. Ze aarzelen geen moment om het paard te redden. Er is enkel één probleem: het doodsbange dier weigert om de stal te verlaten.