Greg Van Avermaet deelt hallucinante beelden van onweer tijdens Italiaanse koers: “Na de woestijn kwam de rivier”

In de aanloop naar Milaan-Sanremo veroverde olympisch kampioen Greg Van Avermaet (CCC) maandag een derde plek in de Gran Trittico Lombardo, een Italiaanse eendagswedstrijd voor de Pro Series. En dat bezorgde hem een goed gevoel. Al was hij onderweg kletsnat geworden. Het regende namelijk pijpenstelen in Italië, met alle gevolgen van dien. “Na de woestijn kwam de rivier”, aldus Van Avermaet op z’n Instagram-pagina.

In een uitgeregende wedstrijd moest Van Avermaet enkel het Baskische Astana-duo Gorka Izagirre en Alex Aranburu voor zich dulden. “Misschien hadden wij met de ploeg ook wel kunnen winnen. De ploegmaats hielden me de hele dag voorin in de regen. In de finale was ook ‘Dema’ (Alessandro De Marchi, red.) mee, maar het was niet makkelijk om de juiste kaart te trekken. Ik had gehoopt dat we samen met Team Ineos nog het gat op Izagirre hadden kunnen dichten, maar hij was heel sterk. Een verdiende winnaar, en ik ben heel blij met de derde plek.”

Van Avermaet onthield vooral dat hij twee dagen na een veeleisende Strade Bianche over een goed gevoel kon beschikken. “Dit was een superzware wedstrijd. Ik was nog niet honderd procent hersteld van zaterdag, maar dit was een goeie test. Het gevoel zat goed. Dit extra koersritme kan mijn vorm ook nog wat doen stijgen. Ik heb sowieso een aantal wedstrijden nodig om echt goed te worden.”

Zaterdag wordt de 35-jarige Oost-Vlaming één van de schaduwfavorieten voor Milaan-Sanremo, het eerste wielermonument in dit bizarre seizoen. “De vorm is er om daar een goed resultaat neer te zetten. Ik hoop dat ik een goeie dag heb en iets kan betekenen.”