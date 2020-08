Nederland verdedigt Europese titel gemengde ploegentijdrit niet

Nederland zal later deze maand bij de Europese kampioenschappen wielrennen in het Franse Plouay niet uitkomen op het onderdeel gemengde ploegentijdrit. Vorig jaar won Oranje het toen nieuwe onderdeel nog om later in Yorkshire ook de wereldtitel te veroveren. De KNWU liet dinsdag via een woordvoerder weten dat het door het drukke wielerprogramma niet mogelijk is een representatief team af te vaardigen.