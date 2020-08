Formule E meldt twee positieve testen voor finalewedstrijden in Berlijn

De laatste testronde in de electrische Formule E heeft twee positieve gevallen opgeleverd. Dat maakte de organisatie dinsdag bekend, daags nadat 1.421 testen waren afgenomen. De betrokken personen, wiens identiteit niet bekend is, hebben zich geïsoleerd.

Vanaf woensdag tot en met 13 augustus staan er in Berlijn nog zes races op het programma bij de hervatting van het seizoen. Om alles veilig te laten verlopen, wordt een strikt hygiëneprotocol gevolgd.

Dit seizoen zijn tot dusver (tussen november 2019 en februari 2020) vijf races afgewerkt in de Formule E. De Portugees Antonio Félix da Costa (DS Techeetah) gaat aan kop in de WK-stand. Stoffel Vandoorne (Mercedes) volgt als zesde, Jérôme d’Ambrosio (Mahindra) is achttiende.