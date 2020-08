ROYALS. Dit was de openingsdans van Harry en Meghan, nieuwe foto van prins Louis

Prins Harry en Meghan Markle kozen voor niet zo’n bekend nummer als openingsdans. Kate en William hebben een nieuwe foto prijsgegeven van prins Louis. En er was goed nieuws voor de Deense prins Joachim. Een overzicht van het wel en wee in de adellijke kringen.

Meghan Markle en prins Harry dansten in mei 2018 hun openingsdans op de tonen van I’m in love van Wilson Pickett uit 1967. Dat blijkt uit nieuwe fragmenten die zijn vrijgegeven uit de biografie Finding freedom, die werd geschreven door twee royaltyjournalisten. Uit het boek blijkt daarnaast ook dat Meghan diegene was die een speech gaf op het feest. Een andere biografe zegt dan weer dat prins Harry een “schim van zichzelf is”. Angela Levin is schrijfster van Harry: Conversations with the Prince en zei in een interview met ITV dat ze de royal niet meer herkent. “Hij was charismatisch en heel goed met mensen. Nu negeren ze (Harry en Meghan, red.) kansen om geweldige mensen te ontmoeten en liefdadigheidswerk te doen. Ze zijn volledig gefocust op het negatieve.” Volgens Levin heeft Harry moeie om zich aan te passen aan zijn nieuwe leven in de Verenigde Staten.

Prins William en Kate Middleton hebben een nieuwe foto van hun zoon prins Louis gedeeld. Dat deden ze op een bedankkaartje aan royaltyfans die in april de moeite deden het koppel te feliciteren met de tweede verjaardag van het jongetje.

De foto, die op sociale media wordt gedeeld, maakt deel uit van de serie beelden die de hertogin van Cambridge maakte in en rond hun huis Anmer Hall in Norfolk. Daarop was Louis te zien met een brede glimlach terwijl hij met verf op zijn handen een regenboogkleurige tekening maakte.

Prins Joachim van Denemarken heeft het ziekenhuis in Toulouse verlaten. Hij lag er ruim anderhalve week nadat hij met spoed onder het mes was gegaan wegens een bloedklonter in zijn hersenen. Vorige week bleek dat al hij geen blijvende gevolgen overhield aan het hersenletsel.

De prins verblijft nu weer op het Franse wijndomein van zijn ouders Château de Cayx in Cahors. De koninklijke familie vraagt om de komende tijd de privacy van Joachim te waarborgen zodat hij volledig en in alle rust kan herstellen.

Foto: ISOPIX

Koningin Elizabeth is ondertussen samen met prins Philip op reis vertrokken naar Schotland. Het koppel vloog dinsdag met een privévliegtuig naar Aberdeen, waarna de twee richting Balmoral werden gereden. Ze zullen daar naar verluidt ten minste tot oktober verblijven.

De afgelopen maanden verbleven de Queen en haar man in lockdown in Windsor Castle. Ook voor hun verblijf in Balmoral werden de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen. Zo moest het personeel van het kasteel zelf in quarantaine voor het hoogbejaarde koninklijke koppel aankwam om zo zeker geen besmettingsgevaar te vormen.

Foto: ISOPIX

Ook prins Charles werd ondertussen gesignaleerd in Schotland, samen met zijn vrouw Camilla. Dat deden ze niet enkel ter ontspanning, want er was ook een werkbezoek aan het Caithness General Hospital in Wick aan verbonden. De prins bedankt er het personeel voor zijn inspanningen van de laatste maanden.

Het Groothertogdom Luxemburg heeft op Instagram enkele foto’s uit de oude doos gedeeld van de jarige prins Louis. Die vierde maandag zijn 34ste verjaardag. Louis is de middelste van de vijf kinderen van groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa. De prins heeft zelf twee kinderen, Gabriel en Noah, en is sinds vorig jaar officieel gescheiden van hun moeder, Tessy de Antony, met wie hij in 2006 trouwde. Hij woont en werkt in Parijs.

Prinses Charlène van Monaco wenst iedereen een goede vakantie toe. Dat deed ze via Instagram met een foto van de tweeling Gabriella en Jacques op het strand. De twee zijn ondertussen vijf en hebben het duidelijk naar hun zin in respectievelijk hun Wonder Woman-pakje en outfit met groene haaien op.