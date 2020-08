Iker Casillas heeft dinsdag zijn officiële afscheid van het voetbal aangekondigd. Het nieuws is geen verrassing want de Spaanse doelman speelde na een hartaanval op training bij FC Porto al ruim een jaar geen wedstrijd meer.

“Vandaag is een van de belangrijkste en tegelijk een van de moeilijkste dagen uit mijn sportieve leven”, schrijft Casillas in een lange afscheidsbrief. “Het moment is gekomen om vaarwel te zeggen.”