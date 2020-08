Afscheid van een icoon: Iker Casillas zet op 39-jarige leeftijd punt achter voetbalcarrière

Iker Casillas heeft dinsdag zijn officiële afscheid van het voetbal aangekondigd. Het nieuws is geen verrassing want de Spaanse doelman speelde na een hartaanval op training bij FC Porto al ruim een jaar geen wedstrijd meer.

“Vandaag is een van de belangrijkste en tegelijk een van de moeilijkste dagen uit mijn sportieve leven”, schrijft Casillas in een lange afscheidsbrief. “Het moment is gekomen om vaarwel te zeggen.”

Lo importante es el camino que recorres y la gente que te acompaña, no el destino al que te lleva, porque eso con trabajo y esfuerzo, llega solo y creo que puedo decir, sin dudar, que ha sido el camino y el destino soñado #Grac1as pic.twitter.com/xb8ucs9REh — Iker Casillas (@IkerCasillas) August 4, 2020

Casillas maakte zijn debuut voor Real Madrid in 1999 en bleef daar, inclusief drie eindzeges in de Champions League en vijf landstitels, tot in 2015. Daarna verhuisde “San Iker” naar Porto, waarmee hij nog twee keer kampioen werd.

In mei 2019 werd de Spanjaard getroffen door een hartaanval tijdens een training. Na enkele dagen mocht hij het ziekenhuis verlaten maar hij zou nadien nooit meer tussen de palen plaatsnemen. Begin vorige maand kondigde Porto met een afscheidsvideo het vertrek van de doelman aan.

Als Spaans international werd Casillas wereldkampioen in 2010 en Europees kampioen in 2008 en 2012. Hij speelde 167 interlands voor La Roja.

Eerder dit jaar deed Casillas een gooi naar het voorzitterschap van de Spaanse voetbalbond maar hij besloot uiteindelijk zijn kandidatuur in te trekken en verwees daarbij naar de coronacrisis. “Ons land gaat gebukt onder een uitzonderlijke sociale, economische en gezondheidscrisis. Voorzittersverkiezingen zijn daarbij vergeleken slechts een bijzaak”, stelde Casillas, die de uitdager zou worden van huidig preses Luis Rubiales. “In de sportwereld moeten we de clubs, spelers en competities helpen en onze energie niet verspillen aan een uitputtende verkiezingsstrijd.”