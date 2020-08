Schoolverlaters voorkomen nog hogere piek in werkloosheidscijfers

Jongeren nemen in deze coronacrisis de vlucht vooruit. Ze kiezen snel een job, ook in sectoren waar ze eerder niet aan dachten, zoals de zorg. Of ze studeren verder. Dat blijkt uit de Limburgse werkloosheidscijfers. Die zijn niet goed. Maar schoolverlaters voorkomen een nog hogere piek. Vandaag telt onze provincie 28.000 werklozen, dat is een stijging met 8 procent tegenover vorige maand. De horeca, de retail en de eventsector kleuren bloedrood. En dan moet het najaar nog volgen, wanneer technische werkloosheid voor veel Limburgers echte werkloosheid wordt.