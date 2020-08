Kunnen we tien jaar lang zonder festivals, optredens of theater? Dat is de vraag die we ons moeten stellen, volgens Stijn Meuris. Als er niet dringend financiële steun komt, bloedt de hele culturele sector dood en staan er 80.000 werknemers op straat. Meuris doet ook een oproep aan het publiek om de sector te steunen, en om lokale politici aan te spreken.