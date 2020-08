Ook Oudsbergen overschrijdt alarmpeil door 7 besmettingen in één week

Herk-de-Stad / Oudsbergen - In onze provincie bevinden momenteel 14 gemeenten zich boven het alarmpeil van 20 besmettingen per 100.000 inwoners. Oudsbergen en Herk-de-Stad komen erbij, Kortessem verlaat de gevarenzone.

In de periode van 25 tot 31 juli vonden er in Limburg 178 nieuwe besmettingen plaats. De gemeenten Oudsbergen en Herk-de-Stad hebben het alarmpeil van 20 besmettingen per 100.000 inwoners overschreden. In Oudsbergen kwamen er tussen 25 en 31 juli zeven nieuwe coronabesmettingen bij. In Herk-de-Stad ging het slechts om drie nieuwe besmettingen, maar door het kleine aantal inwoners werd het alarmpeil er toch overschreden.

“Op één dag tijd zijn er inderdaad vier nieuwe besmettingen bijgekomen in Oudsbergen”, bevestigt burgemeester Lode Ceyssens. “We proberen nu samen met huisartsen mogelijke verbanden tussen die besmettingen te ontdekken. Tot nu toe weten we alleen dat twee besmettingen uit hetzelfde gezin komen. In de meeste gevallen gaat het bovendien over mensen die terugkeerden uit vakantie, en de meerderheid komt ook deelgemeente Opglabbeek.” Volgens de burgervader is er echter nog geen reden tot paniek. “Al zijn we natuurlijk wel extra waakzaam. Vorige week beslisten we al om het mondmasker op bepaalde plaatsen te verplichten, en werden er een aantal evenementen geannuleerd. We zullen nu nog bekijken of er verdere maatregelen nodig zijn.”

14 gemeenten

In totaal hebben nu 14 gemeenten het alarmpeil overschreden: As (2 besmettingen tussen 25 en 31 juli), Beringen (17), Bocholt (3), Dilsen-Stokkem (6), Genk (18), Ham (4), Hasselt (20), Herk-de-Stad (3), Heusden-Zolder (21), Houthalen-Helchteren (26), Lommel (9), Oudsbergen (7), Tessenderlo (5) en Voeren (2). Kortessem bevond zich tot gisteren ook nog in de gevarenzone, met twee besmettingen in een periode van zeven dagen. Tussen 25 en 31 juli hadden ze echter slechts één besmetting, waardoor de gemeente opnieuw onder het alarmpeil komt.