Mobiliteitsorganisatie Touring verwacht een rood weekend voor wie met de auto op vakantie vertrekt zowel als voor wie terugkeert. Dat meldt Touring dinsdag. Met name zaterdag wordt opnieuw een heel moeilijke dag in Frankrijk, met ellenlange files.

Vrijdag wordt in Duitsland een rode dag richting zuiden. Touring verwacht erg druk verkeer met files tussen 14.00 uur en 20.00 uur. In Frankrijk wordt het minder druk. Enkel in Zuidoost-Frankrijk kan ...