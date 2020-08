Ilse Uyttersprot: van burgemeester naar schepen zonder bevoegdheden

CD&V-schepen en voormalig burgemeester van Aalst is dinsdag dood aangetroffen in Aalst. Ze werd 53 jaar en laat twee zonen na. Uyttersprot was burgemeester van januari 2007 tot en met december 2012. Nadien werd ze schepen van Aalst. Ze was Kamerlid van juni 2007 tot juni 2010. Uyttersprot was de dochter van Raymond Uyttersprot, die CVP-burgemeester was van Moorsel en Aalst.