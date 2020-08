Wereldkampioen Marc Marquez geeft forfait voor GP van Tsjechië

Wereldkampioen MotoGP Marc Marquez (Honda) neemt dit weekend niet deel aan de Grote Prijs van Tsjechië in Brno. De 27-jarige Spanjaard onderging maandag een tweede operatie aan de arm en raakt niet op tijd hersteld, zo maakte zijn team bekend.

Marquez brak op 19 juli tijdens de openingsrace in Spanje zijn arm. Hij ging sindsdien al twee keer onder het mes. Volgens Honda past de Spanjaard voor de GP in Tsjechië, de derde manche in het WK, “om zijn herstel te bevorderen”.

De plaats van de zesvoudige wereldkampioen MotoGP wordt ingenomen door de Duitse testrijder Stefan Bradl.