Amateurclubs gaan met Pro League overleggen over “noodzakelijke hervorming”

De beslissing van de Pro League om Lierse-Kempenzonen en de beloften van Club Brugge in 1B te laten starten, heeft kwaad bloed gezet bij de Vlaamse voetbalclubs uit de nationale reeksen. “We krijgen dit niet meer uitgelegd aan onze spelers, vrijwilligers, supporters”, zei woordvoerder Steven Van Geeteruyen, voorzitter van Heur-Tongeren, dinsdagvoormiddag op een persconferentie in de kantine van THES Sport. “Deze locatie is niet toevallig gekozen, want als het sportieve zou primeren op het financiële, dan had THES een plek in 1B moeten krijgen.”