Kim Kardashian wil huwelijk met Kanye West redden “voor de kinderen”

Sinds de bizarre uitlatingen van Kanye West op Twitter over onder meer de vermeende ontrouw van zijn vrouw Kim Kardashian zit er een flinke kink in de kabel tussen de twee. Maar de realityster zou nu toch de brokken willen lijmen om haar gezin bij elkaar te houden. “Een scheiding is pas het allerlaatste redmiddel.”

Kanye West lijdt aan een bipolaire stoornis en dat kwam de laatste weken een paar keer pijnlijk naar boven. In zijn psychotische momenten bestookte hij Twitter met bizarre berichten over zijn vrouw, die hij onder meer beschuldigde van ontrouw en witte suprematie. Hij zei ook dat hij al jaren van haar probeerde te scheiden. Maar zover wil Kim Kardashian het blijkbaar niet laten komen.

Kanye verbleef de afgelopen tijd in Wyoming en Kim zou naar daar zijn gevlogen om hem te vertellen “dat hun huwelijk voorbij is en om afscheid te nemen”, vertelt een bron in People. Maar dat liep anders dan verwacht. “Na haar bezoek zijn Kim en Kanye weer meer met elkaar beginnen te praten. Ze heeft het gevoel dat ze toch een beetje tot hem is kunnen doordringen. Voor de trip wou ze een einde maken aan haar huwelijk, maar Kanye heeft geluisterd naar haar bezorgdheden. Ze ziet een scheiding nu als laatste redmiddel, maar is daar nog niet klaar voor.”

“Kanye stelde ondertussen voor om samen een reisje te maken en Kim stemde daarmee in. Ze wil alles doen om haar huwelijk te redden”, klinkt het nog. “Maar het blijft moeilijk, Kim wil namelijk dat Kanye hulp zoekt, maar daar wil hij niets van weten. Ze is niet zeker dat haar huwelijk nog gered kan worden, maar ze wil blijven proberen voor haar kinderen.”

Kim Kardashian en Kanye West zijn sinds 2014 getrouwd en hebben samen vier kinderen: North (7), Saint (4), Chicago (2) en Psalm (1).

Khloé weer samen met ex

Ondertussen is ook nieuws uit het kamp van Khloé Kardashian gekomen. De zus van Kim zou opnieuw samen zijn met haar ex-vriend Tristan Thompson, die ook de vader is van haar tweejarig dochtertje True. Er kwam vorig jaar een einde aan hun relatie nadat de basketbalspeler meerdere keren betrapt werd in het gezelschap van andere vrouwen, onder meer van familievriendin Jordyn Woods. “Ze geven hun relatie nu nog eens kans”, klinkt het.