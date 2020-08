Normaal is hij terug te vinden op een bouwwerf, maar Kontrimo-baas Michel Van den Brande gooit het deze keer over een andere boeg. Samen met schlagerzanger Dennie Damaro nam Van den Brande de single ‘2 glazen bier’ op om de horeca te steunen. De twee brachten in 2016 al het nummer ‘Ik breng geen bloemen voor je mee’ uit. Voor wie fan is van het duo, is er nog goed nieuws: Dennie en Michel lieten weten nog zeker twee singles te maken samen.