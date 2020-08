Geen 74ste editie van de Omloop van het Houtland: “Die laatste coronapiek is er echter te veel aan geweest”

Er komt dit jaar vanwege de coronacrisis geen 74e editie van de Omloop van het Houtland (1.1). De organisatie besliste dinsdag te focussen op 2021. De wedstrijd tussen Middelkerke en Lichtervelde stond geprogrammeerd op woensdag 23 september.

“Financieel waren we rond, alles zag er bijzonder gunstig uit en we gingen organiseren. De recente piek van het coronavirus heeft er echter voor gezorgd dat we vrezen dat er sowieso een verlenging komt van de verordening om geen evenementen te laten plaats hebben in Lichtervelde. Die werd eerder gesteld tot eind augustus. Wij wilden op 23 september organiseren en vrezen dat we geen groen licht zullen krijgen. We konden het ons niet veroorloven om last minute alles te moeten annuleren en zo in de financiële problemen te komen”, meldt voorzitter Wouter Donck van het organiserende comité Flandria Lichtervelde.

“Wij hadden voorlopig met Lotto Soudal, Team Jumbo-Visma en Team Sunweb drie WorldTeams aan de start. De sponsors waren mee in ons nieuw verhaal, de berekeningen waren gemaakt zodat we geen geld zouden toedragen, en dergelijke meer. Die laatste coronapiek is er echter te veel aan geweest. Organiseren zonder VIP’s is voor onze koers ondenkbaar. Ook zouden we geen publiek mogen hebben aan de start in Middelkerke en finish in Lichtervelde. Dat maakte het allemaal minder interessant. We hebben geprobeerd, maar het heeft niet mogen zijn. Het ging de goede kant op met het coronavirus tot we ook in Lichtervelde en omstreken in een rode zone gekomen zijn wat betreft de cijfers. Vandaar onze annulatie”, besluit Wouter Donck.

Vorig jaar ging de zege in de Omloop van het Houtland naar Max Walscheid. De 27-jarige Duitser haalde het na een sprint met vijf voor Dries de Bondt en de Nederlander Taco van der Hoorn.