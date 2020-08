Voor het eerst in zijn geschiedenis brengt ‘Vogue’ alle edities samen

Vogue bestaat al 128 jaar, maar al die tijd gingen de verschillende internationale edities hun eigen weg. Tot nu, want het septembernummer wordt er voor het eerst eentje waarbij alle 26 tijdschriften zullen samenwerken.

Voor het eerst in zijn geschiedenis zullen alle 26 internationale edities van Vogue voor het septembernummer samenkomen onder de noemer Hope. De wereldwijde samenwerking zal worden geleid door alle hoofdredacteuren. Het initiatief komt er volgens uitgeverij Condé Nast door de “globale pandemie en de effecten van de klimaatcrisis, maar evengoed door de miljoenen mensen die samenkomen in de Black Lives Matter-beweging, die protesteren tegen politiegeweld en systematisch racisme”.

“We hebben allemaal - misschien wel meer dan ooit - hoop nodig. In deze tumultueuze tijden brengt Vogue voor het eerst alle internationale edities samen rond dit optimistisch thema”, zegt Anna Wintour, hoofdredacteur van de Amerikaanse editie. “Hoop is misschien moeilijk te vinden in tijden van crisis, maar voelt ook essentiëler dan ooit. Het maakt deel uit van onze gedeelde menselijkheid, is een bron van vreugde en inspiratie, en houdt ons gefocust op een betere toekomst.”

Het nummer, dat in negentien talen zal verschijnen, ligt vanaf deze maand in de krantenwinkels.