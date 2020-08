Gloednieuw stadion van twee miljard blijft voorlopig dicht: “Moeilijke beslissing”

Supporters van het American Football-team Raiders zullen een jaar langer moeten wachten voor zij hun favoriete ploeg kunnen aanmoedigen in het gloednieuwe stadion dat werd opgetrokken in Las Vegas. Het NFL-team liet maandag weten dat het volledige seizoen achter gesloten deuren wordt afgewerkt vanwege de coronacrisis.

De Raiders lieten in de gokhoofdstad in de woestijn van Nevada een nieuwe sporttempel bouwen ter waarde van liefst twee miljard dollar. Het moet de nieuwe thuishaven worden van het team, dat tot dusver in het Californische Oakland speelde.

“Er is voor ons niets belangrijker dan de gezondheid en de veiligheid van de spelers, trainers, medewerkers en supporters”, zeggen de Raiders in een boodschap gericht aan de tickethouders voor komend seizoen. “Na overleg met de bevoegde gezondheidsdiensten en de overheid van de staat Nevada, hebben wij de moeilijke beslissing genomen de opening van het Allegiant Stadium te laten doorgaan zonder supporters.”

Aanvankelijk hoopte het team een beperkt aantal fans te kunnen ontvangen in het nieuwe stadion, dat 65.000 zitjes telt en over een uitschuifbaar natuurgrasveld en een doorschijnend dak beschikt. Het complex is neergepland in het hart van Las Vegas op wandelafstand van de beroemde Strip.

Andere ploegen in de NFL hopen wel nog voor een gelimiteerd publiek te kunnen spelen.

De Raiders openen hun competitie op 21 september thuis tegen de New Orleans Saints.