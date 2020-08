50-tal boetes aan Lommelse Sahara tijdens weekend, maar drukte onder controle

Nadat de lokale veiligheidscel van Lommel afgelopen week besliste om de zandvlakte van de Sahara om veiligheidsredenen tijdelijk af te sluiten, bleef de overrompeling door strandtoeristen dit weekend ook effectief uit. Wel leverden strenge politiecontroles een 50-tal GAS-pv’s op aan de Sahara en een 60-tal aan de Velbo-put in Lommel-kolonie.

“Het nieuws van de afsluiting is blijkbaar razendsnel rondgegaan,” zegt burgemeester Bob Nijs (CD&V). “Want het effect was meteen voelbaar. Afgelopen weekend kregen we ondanks de hitte, veel wandelaars ...