Vans viert dertig jaar ‘The Simpsons’ met collectie

‘The Simpsons’ bestaan dertig jaar en dat viert Vans met een nieuwe collectie sneakers, kleding en accessoires. Ay caramba!

De eerste aflevering van ‘The Simpsons’ verscheen op 17 december 1989 op de buis en de komische reeks loopt ondertussen al 31 seizoenen. Tijd om dat te vieren en dus lanceert Vans een nieuwe collectie die helemaal in het teken staat van de serie.

Die bestaat uit een reeks sneakers waarop elk gezinslid aan bod komt, maar ook andere karakters en iconische scènes. Zo is er ook een slipper met daarop donuts en doet het kleurenpalet denken aan de woonkamer van het gele gezin.

Daarnaast werd ook werk gemaakt van kleding en accessoires. Het gaat onder meer om een T-shirt met daarop het Krusty Burger-menu, een ‘Lisa Simpson for President’-fleece, maar ook rugzakken, vissershoedjes en petten.

Het is niet de eerste keer dat Vans samenwerkt met ‘The Simpsons’, want in 2007 brachten beide partijen al eens samen een lijn uit. De nieuwe capsulecollectie is vanaf 7 augustus verkrijgbaar in de Vans-filialen en via de webshop.