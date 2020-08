Chris Froome verloor maandag ruim vijf minuten op ritwinnaar en ploegmaat Egan Bernal tijdens de derde rit van de Route d’Occitanie. De viervoudige Tourwinnaar fungeerde op de slotklim echter als helper en was na afloop vooral blij voor de Colombiaan. Al had Froome onderweg best wat last van Franse wielersupporters. Die jouwden hem op een bepaald moment zelfs uit. Froome liet het aan zijn hart komen en reageerde met een wegwerpgebaar.