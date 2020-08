Bingtao en McGill scharen zich bij laatste zestien op WK snooker

De Chinees Yan Bingtao en de Schot Anthony McGill hebben zich geplaatst voor de achtste finales op het WK snooker. In het Engelse Sheffield zette Yan de Engelsman Elliot Slessor met 10-7 aan de kant. McGill haalde het na een thriller met 10-9 van de Engelsman Jack Lisowski.

De 20-jarige Yan, die de eerste sessie afsloot met een 7-1 voorsprong, maakte er in de tweede sessie 9-3 van. Slessor, die met de rug tegen de muur stond, won echter vijf frames op een rij en kon zijn achterstand herleiden tot twee frames. Even leek het er op dat de wedstrijd ging stilgelegd worden en het duo ‘s avonds nog verder moest spelen, maar Yan won frame zeventien voor een plaats in de tweede ronde waarin hij het opneemt tegen Judd Trump (WS 1) de regerende wereldkampioen.

“Ik werd aan het einde van de wedstrijd een beetje nerveus,” reageerde Yan na afloop. “Ik was blij dat ik kon winnen. Als ik de laatste frame had verloren en het 9-8 werd, hadden we ‘s avonds opnieuw moeten terugkeren, iets wat ik absoluut niet wilde.”

In de wedstrijd tussen Jack Lisowski (WS 13) en Anthony McGill (WS 39) was het McGill die een 5-4 en een 9-6 voorsprong nam. Lisowski, die vorig jaar runner-up werd in de China Open en de Scottish Open, kon dankzij breaks van 65 en 102 een beslissende frame uit de brand slepen. Daarin kreeg hij enkele kansen maar het was uiteindelijk McGill die de ultieme roze bal wegpotte voor een plaats in de achtste finale. Daarin moet hij het opnemen tegen de winnaar van de partij tussen de Noord-Ier Mark Allen (WS 4) en de Welshman Jamie Clarke (WS 89).

Uitslagen eerste ronde:

Yan Bingtao (Chi/16) - Elliot Slessor (Eng/69)10-7

Anthony McGill (Sch/39)- Jack Lisowski (Eng/13)10-9