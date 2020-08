Zijn adviseur dokter Anthony Fauci moest het eerder al ontgelden, maar nu heeft Amerikaans president Donald Trump ook uitgehaald naar het hoofd van de corona-taskforce van het Witte Huis. Hij noemde Deborah Birx “zielig” nadat zij gewaarschuwd had voor de ernst van de pandemie in de VS.

Dokter Birx vertelde zondag aan CNN dat ze dacht dat de coronapandemie een nieuwe fase heeft bereikt in de VS. “Wat we nu zien, is anders dan in maart en april. Het is buitengewoon wijdverspreid.” Over ...