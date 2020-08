Podium voor Van Avermaet, Hermans imponeert maar past voor Sanremo

Twee dagen na zijn achtste plek in Strade Bianche pakte Greg Van Avermaet in de Gran Trittico Lombardo zijn eerste podiumplaats van het seizoen. Winnaar Gorka Izagirre ontsnapte uit een elitegroep van acht. Quinten Hermans maakte indruk in de vroege ontsnapping: “Dit was de prikkel die ik nodig had.”