Erik Van Looy uit elkaar met model Ingrid Parewijck na relatie van drie jaar

Erik Van Looy (58) en Ingrid Parewijck (41) vormen, na drie jaar samen, niet langer een koppel. Dat wordt al een tijdje gefluisterd, maar is nu officieel bevestigd door Vier.

In 2017 sprak Van Looy zich in Gert late night voor het eerst uit over zijn nieuwe relatie. “Ik ben ergens op proefcontract, denk ik. Bij een fantastische madam.” Enkele weken later bleek het over fotomodel Parewijck te gaan.

De twee begaven zich niet vaak samen in de spotlights. Begin dit jaar deden voor het eerst geruchten de ronde over een mogelijke breuk, maar noch Van Looy, noch Parewijck wou zich daar over uitspreken. Ook nu onthouden de twee zich liever van commentaar.