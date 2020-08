MotoGP-kampioen Marc Marquez al voor tweede keer geopereerd aan opperarmbeen

De Spaanse motorrijder Marc Marquez, die zijn rechterarm brak tijdens de GP van Spanje in de MotoGP, is maandag al voor de tweede keer geopereerd. De zesvoudige wereldkampioen onderging een ingreep aan zijn opperarmbeen en moet 48 uur in het ziekenhuis blijven. Dat kondigde zijn dokter Xavier Mir aan.

Op 21 juli, twee dagen na zijn valpartij, onderging Marquez al een eerste operatie. “Doel van de tweede ingreep was om de plaat te verwijderen die we in zijn opperarmbeen plaatsten, want daar was ontsteking ontstaan”, aldus de chirug uit Barcelona. Hoelang Marquez zal moeten herstellen, moet nog blijken.

Drie dagen na zijn eerste operatie reed Marquez, die voor Honda uitkomt, nog de vrije oefensessies in aanloop naar de GP van Andalusië, maar de race zelf betwistte hij uiteindelijk niet. De volgende manches op het menu zijn de GP’s van Tsjechië (9 augustus) en Oostenrijk (16 augustus).