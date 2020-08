Moe maar voldaan hobbelde Wout van Aert zaterdag over de finishlijn in Siena. Op een akelig lege Piazza del Campo reed de Kempenaar ditmaal niet in de getatoeëerde armen van vaste verzorger Wesley Theunis. Nee, de 43-jarige Lummenaar moest nagelbijtend vanuit zelfquarantaine toekijken hoe zijn poulain neer eeuwige roem snelde.