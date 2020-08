Andy Murray krijgt een wildcard voor Masters-toernooi in New York (en hoopt op de US Open)

Voormalig nummer één van de wereld Andy Murray heeft een wildcard gekregen voor de Western & Southern Open tennis (22-28 augustus), het Masters 1.000-toernooi in New York, ter vervanging omwille van de coronacrisis van Cincinnati, voorafgaand aan de US Open (31 augustus-13 september). Murray won het toernooi in Cincinnati in het verleden twee maal. Hij hoopt nadien ook te kunnen deelnemen aan de US Open.