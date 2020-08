Hasselt -

Bij snelheidsmetingen op de Kempische Steenweg in Hasselt zijn 94 overtreders geflitst. In totaal passeerden 1.289 voertuigen de radar. Minder dan 10 procent was dus in overtreding. Op de Luikersteenweg werden 39 snelheidsovertreders beboet op een totaal van 737 gecontroleerden.