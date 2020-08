Lommel -

In Kattenbos is vorig weekend ingebroken in een auto. De daders sloegen de ruit in van een VW Tiguan. Ze stalen een handtas. In de Lossingsweg werd ook ingebroken in een auto. Daar werd een rugzak genomen. Een derde inbraak in een auto was er in de Speelpleinstraat. Een achterruit werd ingeslagen en een lederen jas is verdwenen.