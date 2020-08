Ook heisa in Spaanse voetbal: Espanyol gaat degradatie aanvechten, afgelaste match uit tweede klasse gaat tóch door

Espanyol wil dat La Liga, de overkoepelende instantie van de hoogste Spaanse voetbalklasse, de degradatie van de club ongedaan maakt. De reden is dat Espanyol vindt dat door de coronacrisis geen sprake is van een sportief eerlijk verloop van het seizoen.

Zo vindt de club uit Barcelona dat zij onevenredig hard is getroffen door de absentie van met het virus besmette spelers. Ook vindt Espanyol dat de club bovengemiddeld last heeft gehad van het ontbreken van publiek na de hervatting van het seizoen, omdat het nog relatief veel thuiswedstrijden had te gaan.

Verder stelt de club dat door de gevolgen van de crisis de strijd om promotie op het tweede niveau ook anders is verlopen dan gebruikelijk. Volgens Espanyol is het daarom beter om alle degradaties uit de profcompetities terug te draaien. Clubs die daardoor promotie missen zouden financieel gecompenseerd moeten worden.

Fuenlabrada behoudt kansen op promotie

De Spaanse tweedeklasser Fuenlabrada kan dan toch nog promoveren naar La Liga. Het duel op de laatste speeldag in de Segunda Division tegen Deportivo La Coruna, dat op 20 juli werd uitgesteld omwille van liefst 28 coronabesmettingen bij Fuenlabrada, zal ingehaald worden op 5 augustus.

Fuenlabrada heeft nog uitzicht op de top-6 in de Spaanse tweede klasse. Het moet daarvoor winnen van Deportivo, dat al zeker is van degradatie. De nummers drie tot en met zes strijden voor play-offs voor het laatste promotieticket naar La Liga.

De halve finales van de play-offs vinden plaats op 13 en 16 augustus, de finalewedstrijden op 20 en 23 augustus.

Huesca en Cadiz zijn al zeker van promotie naar het hoogste niveau in Spanje.