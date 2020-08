Zeker 39 doden bij IS-aanslag op Afghaanse gevangenis

Bij een aanslag door Islamitische Staat (IS) op een gevangenis in het Afghaanse Jalalabad zijn zeker 39 doden gevallen, onder wie tien terroristen. Er vielen ook meer dan 50 gewonden bij de aanslag op de hoofdstad van de oostelijke provincie Nangarhar, meldt de woordvoerder van de provincieregering. De aanval begon zondagavond en duurde tot maandag in de late namiddag.