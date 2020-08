Man (37) sterft terwijl hij kinderen uit de Noordzee wil redden

De reddingsdiensten hebben zondag gezocht in de Noordzee naar een man die kinderen in de problemen had gezien in zee, erachteraan ging, maar later niet meer werd aangetroffen. De man is tijdens de zoektocht ’aangespoeld op het strand’ en gereanimeerd, laat de Kustwacht weten. In de loop van zondagavond berichtte de politie dat de man is overleden.