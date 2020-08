De Limburgse politiezones hebben het afgelopen weekend 47 pv's uitgeschreven voor het niet dragen van een mondmasker. Dat blijkt uit een rondvraag van onze redactie bij alle Limburgse politiediensten. In sommige gemeenten maakte de politie zelfs geen enkel proces-verbaal op. Met de warme dagen in het vooruitzicht doet de politie een oproep om het mondmasker te blijven dragen waar het verplicht is, en de regels rond samenscholingen te respecteren.