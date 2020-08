Drugsdealer uit Bilzen ontmaskerd na controle van trouwe klant uit Tongeren

De controle van een 36-jarige bestuurder uit Tongeren heeft de politie vorig weekend gebracht tot een drugsdealer in Bilzen. De Tongenaar die onder invloed reed, verklaarde wekelijks naar Bilzen te rijden voor marihuana. De dealer werd opgesloten in de politiecel en verhoord.

De 36-jarige bestuurder uit Tongeren speelde zijn rijbewijs kwijt doordat hij marihuana had gebruikt. Hij werd gecontroleerd op de Tongersesteenweg in Hoeselt. In 2016 was zijn rijbewijs ook al eens ingetrokken ...